Feriado ou ponto facultativo? Confira como ficam os calendários de estado e capital para o Carnaval 2023

- Publicidade -

O Carnaval no Acre é considerado ponto facultativo, então nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, de acordo com as datas que estão definidas em decreto estadual publicado em dezembro do ano passado, que determina o calendário de feriados e pontos facultativos, esses dias serão facultativos no setor público.

O mesmo também vale para Rio Branco, que também estabeleceu o ponto facultativo nos mesmos dias. As folgas se estendem para funcionários públicos do âmbito estadual e municipal e não para empresas privadas.

Esse ano, a festa será organizada pelo Governo do Acre em parceria com a prefeitura de Rio Branco, na Arena da Floresta, e começa na próxima sexta-feira (17) com a escolha da realeza.

Após dois anos sem festas públicas de Carnaval no estado por conta da pandemia da Covid-19, a coordenação do ‘Carnaval da Família’ espera atrair entre 25 e 30 mil foliões por dia.

Fonte: G1 ACRE