Fase final da reforma na sede da Secom recebe vistoria

Com a finalidade de atender o planejamento estratégico de entregar obras em cem dias de gestão, o governo do Acre realiza uma série de visitas técnicas aos espaços públicos que recebem alguma intervenção do Estado. A reforma da sede da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), em Rio Branco, foi vistoriada nesta terça-feira, 7, pela Secretaria de Obras Públicas (Seop), visando assegurar celeridade e eficiência na execução da obra.

A previsão é que em março a sede esteja totalmente renovada e reestruturada, para que possa desempenhar o serviço de levar à população dos 22 municípios, com agilidade e precisão, informações sobre as ações de governo.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, ressaltou que a obra é muito significativa: “Proporcionará qualidade e será muito importante para o servidor, principalmente para os que são da casa. Agradeço ao nosso governador Gladson Cameli por investir na Comunicação, pois nunca se investiu tanto neste setor”.

De acordo com o titular da Seop, Cirleudo Alencar, há um compromisso do Estado em garantir que todo o Sistema Público de Comunicação seja estruturado. “O governador Gladson Cameli tem essa sensibilidade de melhorar as estruturas, desde as rádios do interior até a sede da Secom, na capital, para levar a melhor informação às pessoas”, frisou.

As ações do governo melhoram a vida das pessoas, fomentam a economia dos municípios e geram milhares de postos de trabalho que valorizam a mão de obra local. “Agradeço ao governo e à empresa pela oportunidade de trabalhar neste serviço. É uma renda muito importante para meu sustento e da minha família”, comemorou o operário da construção civil Valdir Soares.

Fotos: Jean Lopes/Seop

Fonte: Agência do Acre