Famílias são retiradas de casas após igarapés transbordarem durante chuva em Rio Branco

- Publicidade -

Pelo menos três famílias do bairro Hélio Melo, região conhecida em Rio Branco como Sapolândia, foram retiradas de casa na tarde desta quarta-feira (8) por conta da chuva. Esses moradores recebem ajuda das equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros e são levados para residências de parentes.

As águas dos igarapés São Francisco e Dias Martins invadiram os quintais e até as residências durante a forte chuva que atinge a capital acreana na tarde desta quarta.

A presidente do bairro, Suzamar Lima, mais conhecida por Suza, disse que os moradores que vivem na parte mais baixa do bairro já saíram de suas casas. É que as águas dos igarapés chegaram embaixo das residências.

“Está enchendo muito rápido, a água já está embaixo da casa e, para não acontecer o que aconteceu ano passado, já estão retirando suas coisas porque são doações que conseguimos para eles. Ano passado perderam tudo, e estão saindo devagarinho. Estamos acompanhando de perto”, relatou a presidente.

As equipes da Defesa Civil monitoram ainda a situação do Igarapé Batista, que pode causar uma enxurrada e alagar casas nos bairros Mocinha Magalhães e Paz. O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, confirmou que os servidores estão na localidade auxiliando a comunidade e em constante monitoramento.

“Nossa grande preocupação não é apenas com o bairro Sapolândia, mas, especialmente, nos bairros da Paz e Mocinha Magalhães. As águas que estão subindo no Igaparé Batista podem ocasionar uma enxurrada forte e atingir sim muitas famílias. Já emitimos alertas para o bairro da Paz pedindo que as famílias fiquem atentas porque pode acontecer uma enxurrada a qualquer momento nessa região”, destacou.

Muita água

Do dia 1º até as 6h a última segunda-feira (6), choveu um acumulado de 140,4 milímetros na capital, sendo que o esperado para todo o mês é de 299 mm de chuva. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, em cinco já choveu 46,9% do esperado para todo o mês de fevereiro.

Em janeiro, Rio Branco teve um volume de chuva abaixo do esperado, alcançando 270 mm, sendo que a expectativa era de 289,5.

O aumento no volume das chuvas também reflete no nível do Rio Acre. O manancial marcou 11,33 metros na medição do meio-dia desta quarta (8).

Também nesta quarta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitido mais um alerta para o risco de chuvas intensas para o estado acreano.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções

• Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

• Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

• Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fonte: G1ACRE