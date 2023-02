FADE divulga convocação para o Brasileiro de Atletismo

- Publicidade -

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) divulgou nesta quarta, 1, a convocação dos 12 atletas para disputa do Campeonato Brasileiro Estudantil de Atletismo, programado entre os dias 20 e 23 de março em Brasília, no Distrito Federal.

“Estamos seguindo a nossa programação. Realizamos o Open Escolar no último fim de semana e as disputas do atletismo iriam definir a seleção”, disse o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Atletas convocados

Benjamim Gomes/Fundação Bradesco/400m e lançamento de dardo

Jarly Jhokf/São João Batista/100 m e salto em distância

Lucas Nobre/João Calvino/800m e lançamento de disco

Luiz Henrique Pereira/Humberto Soares/100m e salto em distância

Marilson Eduardo/São João Batista/1.500m e salto em altura

Cauã Diego/Dom Pedro II/800M e lançamento de dardo

Ana Cristina de Freitas/Nova Vida/100m e arremesso de peso

Clécia Lethicia/Humberto Soares/200m salto em distância

Jhonaylla Ketlen/Humberto Soares/400m e arremesso do martelo

Lorhana Souza/Humberto Soares/100m e lançamento do dardo

Manuela de Almeida/São João Batista/400m e salto em distância

Rebeca de Souza/São João Batista/200m e lançamento de dardo

PHD Esporte Clube