Facção criminosa foi quem encomendou arrombamento a agência bancária no Acre

- Publicidade -

Na madrugada deste domingo, 05, a Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que arrombaram uma agência do banco SICOOB, localizada na rua Isaura Parente.

Os dois presos foram identificados pelos nomes de Jhones Vitor Cunha Duarte dos Santos e Erivelton da Silva Pereira.

De acordo com informações, após ser preso, Jhones Vitor, revelou que veio de Mato Grosso com a missão de arrombar agências bancárias. Ele seria integrante de uma organização criminosa e que teria sido condenado a morte, mas para se livrar da pena, ele aceitou executar a “missão” de arrombar agências bancárias no Acre e que Erivelton foi apresentado a ele como também integrante da mesma facção e que seria o ajudante dele, no “serviço”.

Durante a prisão dos dois criminosos, um terceiro que dava o suporte conseguiu fugir, mas já foi identificado e também seria integrante da facção criminosa.

Os criminosos abriram um buraco na parede da agência por onde tiveram acesso ao interior, e conseguiram arrombar um cofre, mas este estaria guardando somente documentos, e já teria iniciado o arrombamento do segundo cofre, quando o alarme disparou pela segunda vez e eles tentaram fuga conseguindo sair do interior da agência e se escondendo no forro de uma oficina localizada atrás da agência.

A Polícia constatou que os bandidos teriam puxado a fiação elétrica de uma oficina ao lado da agência. A fiação foi usada para ligar uma serra elétrica que estaria de posse do bando.

A Polícia Civil iniciou investigação na tentativa de identificar e prender o restante do bando.