Fã invade palco de Claudia Leitte e cospe na cantora: “Susto”

Neste último final de semana, Caudia Leitte, 42 anos, interrompeu sua apresentação em um bloco de rua em Guarulhos, na Grande São Paulo, após um fã escalar as grades do trio elétrico em movimento. Imediatamente a cantora foi cercada pelos seguranças, mas uma coisa chamou a atenção: a artista afirmou que o homem cuspiu nela. O momento viralizou nas redes sociais.

Imagens foram registradas por fãs que acompanhavam a artista. Na ocasião, Claudia estava cantando e ficou surpresa ao ver o rapaz, em seguida a famosa segurou suas mãos para impedi-lo de cair: “Devagar, devagar. Calma, calma. Fique calmo. Você fica calmo? Eu quero que você beba uma água, certo? Relaxa“, pediu a cantora. “Você me deu um susto.“, comentou ainda.

Posteriormente, o homem, que ainda não foi idenfiticado, foi contido pela equipe da ex-jurada do “The Voice Brasil”. “Você está bem? Você me cuspiu toda“, riu a intérprete de ‘Baldin de Gelo’. “Mas não façam isso, não, porque aqui é cheio de fios. Meu Deus, como ele fez isso?“, indagou ela. “Homem, calma, para de me cuspir!“, exclamou.

Fãs fazem loucuras em Bloco de Claudia Leitte

E você achou que parou por aí? Não! Em outro momento, outro fã se pendurou em uma árvore próxima ao trio elétrico para tentar falar com Claudinha. Porém, enquanto o veículo andava, o tronco rompeu e caiu em cima da plateia, causando gritos e tumulto. Segundo informações, felizmente, ninguém ficou ferido.

