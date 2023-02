“Extremamente ofendida”; Produção do Mais Você toma atitude controversa durante entrevista com Tina e internautas apontam suposto preconceito

- Publicidade -

Tina foi a última eliminada do BBB 23 e a Pipoca não conseguiu se safar da berlinda que disputou com Gabriel Santana e Cezar Black. Tradicionalmente, o perdedor do paredão é entrevistado no programa Mais Você do dia seguinte e a apresentadora Ana Maria Braga frisou as riquezas da Angola, país de origem da modelo.

Acontece que por algum motivo, a produção optou por cobrir as falas de Ana e Tina com imagens do país assolado por guerras e miséria. A atitude não passou despercebida pelos internautas, que criticam a escolha tendo em vista que a região não é resumida a catástrofes e pobreza.

“Essas são as imagens de Angola? Que Angola é essa? 20 anos atrás? Isso é desrespeito com Angola. Querem fazer passar ao público que nós ainda vivemos nas árvores? Que tem guerra em todo o lado? Que só tem pobres? Tomem um pouco de vergonha e corrijam isso!”, disparou um internauta via Twitter.

“Ela [Tina] ficou extremamente ofendida com a escolha das imagens e COM RAZÃO. Estamos falando de uma participante de ‘BBB’, é a hora de mostrar as coisas bonitas do país dela. Tem guerra e crime? Tem! Mas tem o lindo e o momento [da entrevista] era pra mostrar isso”, comentou outro.

Bolavip Brasil