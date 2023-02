Ex-primeira-dama do Acre, Darcy Rocha morre aos 91 anos

- Publicidade -

A ex-primeira-dama do Acre, Darcy Rocha, faleceu em Brasília na manhã desta quarta-feira, (08).

Darcy Rocha, 90 anos, era natural de Tarauacá, foi primeira-dama do Acre no período de 1983 a 1986, quando o ex-governador Nabor Júnior, 92 anos, governou o Acre.

A causa da morte não foi informada pela família. O enterro acontecerá na quinta-feira (9), em Brasília, onde o casal morava.

O governo do Acre emitiu uma nota de pesar, pelo falecimento de Darci.

O Estado do Acre manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Darcy de Oliveira Rocha, esposa do ex-governador Nabor Júnior, nesta quarta-feira, 8, em Brasília.

Natural de Tarauacá, D. Darci foi primeira-dama do Acre no período de 1983 a 1986, um período importante do processo de redemocratização do país, e deixa um legado de amor e dedicação aos mais humildes.

Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre