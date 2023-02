Ex-campeão do UFC diz que Jon Jones é ‘o lutador mais sujo de todos os tempos’

- Publicidade -

Sem entrar no octógono desde fevereiro de 2020, Jon Jones fará seu retorno ao UFC no próximo dia 4 de março, em Las Vegas, no evento numerado 285, contra Cyril Gane, valendo o cinturão dos pesados.

Durante sua carreira, que foi feita todo no meio-pesado, Bonny acumulou fãs, mas também desafetos. Um deles é Quinton Jackson, com quem Jones disputou o cinturão do meio-pesado em 2011 – e venceu. Nesta terça, Rampage acusou o americano de ser “o lutador mais sujo de todos os tempos”.

“Ele é o lutador mais sujo da história do UFC. Se você está conseguindo algo bom contra ele, ele vai enfiar o dedo no seu olho“, disse em entrevista a um podcast com o jornalista Chris Van Vliet.

Na luta entre os dois, no UFC 135, em que Jones venceu com um mata-leão no 4º round, Rampage de fato chegou a reclamar de uma dedada no olho de seu adversário. Além disso, durante a luta, Jon acertou um chute no joelho de Jackson, que também reclamou do momento.

“Acho que aquele chute no joelho que ele me deu devia ser banido também. Meu joelho ainda está zoado daquele chute“, finalizou.

Não é a primeira vez que Rampage chama Jon Jones de o lutador mais sujo da história. O atleta também havia soltado a frase em 2019.

[ESPN]