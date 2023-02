Estudante bocacrense atinge 900 pontos na redação do Enem

- Publicidade -

A discente Leticia Cloy Mendonça de Negreiros, de 17 anos de idade, nascida no município de Boca do Acre, que possui segundo grau completo, realizou um grande feito em sua vida acadêmica, ao totalizar 900 pontos na prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ao realizar a prova no dia 13 de novembro de 2022. O resultado foi observado a partir desta quinta-feira, dia 09 de fevereiro, quando ficou disponibilizado o resultado na página do participante.

Letícia é filha dos educadores do município, José Carlos Moreira de Negreiros, o “Zé Barbicha”, professor veterano de Educação Física, Bacharel licenciado em Educação física pela UFAC, Língua portuguesa e espanhola pela UFAC, com especialização em metodologia do Ensino Superior pela UNINORTE, e de Valnice Ferreira de Mendonça, que também possui graduação em Educação Física pelo Claretiano e Ciências Políticas pela UEA. Os professores em razão das raízes com as atividades físicas, possuem um empreendimento na área de academia de ginástica.

Cloy ao ser indagada sobre o fator que lhe foi primordial para alcançar o feito, a resposta foi disciplina.

“Acredito que o que mais me ajudou a alcançar esse feito foi treinar bastante. Costumava fazer uma redação por semana. A motivação dos meus pais também foi um fator que agregou, sem falar no suporte que minha professora Jaicilene me deu nas aulas de redação na escola. Também é importante ressaltar o momento em que eu fui introduzida ao “mundo das redações”; eu tinha 14 anos e estava no 9° ano do fundamental“, relata.

A estudante relatou sobre sua rotina de estudos, e mais uma vez a organização foi algo preponderante em seu sucesso.

“Além da escola, que era em tempo integral, costumava estudar em casa sozinha. Via vídeo-aulas e fazia exercícios. Usava meu celular para me auxiliar. Não diria que era uma rotina, procurava sempre respeitar meus limites, descansava e não deixava de me divertir. Tentava fazer ser divertido estudar, afinal sou jovem“, narra.

Mensagem para a população

“Quero agradecer às escolas que passei até chegar nesse momento, agradeço aos meu professores e minha família. Para os que ainda vão fazer o Enem, estudem! Sempre vale a pena no final“, conclui.

Acre News/Abud Mamed