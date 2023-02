Estelionatário que aplicava golpe do ‘pix falso’ é preso após roubar mais de R$ 50 mil no Acre

- Publicidade -

No início desta semana, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender um homem por suspeitas de aplicar o “golpe do pix falso” em Rio Branco e no interior do Acre. Ele simulava um pagamento, enviando um comprovante falsificado para suas vítimas e após obter os produtos não mais respondia as mensagens dos vendedores.

O autor estaria aplicando o mesmo golpe em várias lojas da capital acreana, inclusive tentando aplicar o golpe na mesma loja mais de uma vez, foi quando a equipe da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil foi até o encontro dele e o prendeu em flagrante pelo crime de estelionato.

No momento da abordagem, o suspeito confessou que já havia cometido o golpe várias vezes, sendo que em uma única loja de vendas de celulares em Rio Branco teria arrecadado o valor de R$ 50 mil.

Na ocasião do flagrante foram encontrados com o autor três celulares oriundos do delito, sendo dois aparelhos Realme 9, no valor de R$ 3.500,00 cada e um Iphone 12, avaliado em R$ 6.500,00.

No montante o autor confessou ter levantado mais de cem mil reais na aplicação do crime, dando prejuízo a diversas lojas no Estado. Só na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil respondeu a mais de 08 inquéritos.

Os aparelhos de celulares foram apreendidos e restituídos às vítimas e o autor conduzido à Delegacia de Flagrante (Defla) para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil continuará em diligências investigativas a fim de localizar os demais aparelhos de celulares subtraídos e demais indivíduos envolvidos no crime.

A Gazeta do Acre