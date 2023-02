Estado realiza reunião para tratar operacional de segurança do Carnaval 2023

- Publicidade -

Durante uma reunião realizada na terça-feira, 7, com as forças de segurança do estado do Acre e o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), nas repartições da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o secretário José Américo Gaia discutiu a logística de segurança criada para o Carnaval 2023.

A reunião objetivava articular a melhor forma de condução dos trabalhos da segurança pública do evento, de modo a preservar a segurança e a alegria dos foliões, já que, devido a três anos sem eventos dessa natureza por conta da covid-19, a festa promete concentrar um grande número de pessoas.

O secretário destaca que a festa, após anos sem acontecer, é um clamor social e que a segurança da comunidade envolvida é prioridade. “Vamos traçar diretrizes e formas de melhor atender essa demanda, mas também uma forma de melhor atender o nosso público interno que estará envolvido diretamente na segurança desse evento”, acrescenta.

A secretaria, juntamente com as forças policias, vai expor como será feita a segurança pública e a viabilidade do evento, que deverá ocorrer se adequando às normas de segurança pública.

Cada força vai operacionalizar em um eixo. O Corpo de Bombeiros vai vistoriar antecipadamente os espaços onde acontecerão a festa, como também estarão no dia realizando atendimento pré-hospitalar. Já a Polícia Militar vai realizar policiamento ostensivo a pé, assim como patrulhamento em rodovias e estradas, juntamente com o órgão fiscalizador de trânsito.

“Vamos estar disponíveis para garantir a segurança no trajeto, na fluidez, como também no local onde a festa será realizada. A Polícia Militar toda empenhada para garantir a tranquilidade do Carnaval 2023”, disse o comandante da Polícia Militar, Luciano Fonseca.

Fonte: Agência do Acre