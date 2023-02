Estado realiza mais uma entrega de óculos para estudantes da rede estadual

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou na manhã desta quinta-feira, 9, mais uma entrega de óculos para estudantes de escolas da rede estadual, no auditório do Departamento de Formação e Assistência Educacional.

Essa é mais uma iniciativa do Programa Olhar Digital, por meio de uma parceria entre a SEE e a Secretaria de Saúde (Sesacre), para garantir consulta oftalmológica gratuita e distribuição de óculos de grau a alunos da rede estadual de ensino.

“É um compromisso do governador Gladson Cameli e do secretário de Educação, Aberson Carvalho, dar continuidade e fortalecer o programa, para atender os nossos estudantes, garantindo a consulta e os óculos”, destacou Sebastião Flores, secretário adjunto de Ensino.

A ação contemplou estudantes de diversas unidades escolares de Rio Branco, dentre elas a João Aguiar e a Pedro Martinello, sendo 73 estudantes contemplados.

“Como eu tenho problema de miopia e astigmatismo, preciso trocar de óculos todos os anos, e nem sempre tenho condições financeiras para isso. Esse programa me deu a oportunidade de uma nova chance pois gosto muito de ler”, declarou o estudante da Escola Pedro Martinello, Abraão Aquino.

O programa realizou em 2022, 7.634 atendimentos entre triagens e consultas, abrangendo 28 escolas, e 469 alunos foram contemplados com óculos, um investimento de mais de 250 mil reais.

“O Olhar Digital faz parte do Plano de Governo e tem uma meta a ser cumprida pelo governador Gladson Cameli e nós ultrapassamos o que foi proposto. Continuaremos com novas entregas e novas consultas. Com certeza, um número maior de alunos será beneficiado”, declarou a chefe do Departamento de Assistência Educacional, Lídia Cavalcante.

Galeria de imagens:

Fotos: Stalin Melo/SEE

Fonte: Agência do Acre