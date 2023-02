Estado entrega novas instalações de agência da Sefaz em Mâncio Lima

- Publicidade -

Em solenidade realizada nesta terça-feira, 7, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), fez a entrega das novas instalações da agência fazendária de Mâncio Lima, distante 658 km de Rio Branco, no ponto mais ocidental do Brasil. A intenção é ampliar a presença institucional e potencializar os serviços prestados no município, bem como proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores.

Inaugurada há mais de 40 anos, a unidade vinha apresentando vários problemas estruturais. Agora, com um investimento de R$ 83 mil, fruto de recurso próprio (Fonte 100), a agência conta com uma fachada padronizada, nova cobertura, adequações no leiaute interno, novo revestimento em pintura e substituição das redes elétrica, lógica e hidráulica.

“O governo Gladson Cameli se preocupa com o bem-estar do servidor e da população que procura o serviço público e que deve receber um bom atendimento em um local salutar e o devido aporte tecnológico”, disse o secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier.

A cara da Sefaz

Em pouco mais de três meses de obras, o Estado entregou à população um espaço otimizado, mais amplo, moderno, devidamente climatizado e situado numa área de fácil acesso na região central da cidade.

“Tínhamos um prédio sem identidade, mas agora tem a cara do Estado, a cara da Sefaz. Nossa intenção é que a comunidade local, nossos servidores e a população desfrutem desse espaço e o comércio local seja movimentado”, disse o secretário adjunto do Tesouro, Amarísio Freitas.

As novas instalações propiciam uma maior qualidade na oferta de serviços e uma nova sistemática no atendimento, dando agilidade a procedimentos de emissão de nota fiscal, parcelamentos de impostos, entre eles, sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), entre outros.

Investimentos em reforma

Ao todo, 13 unidades já foram inauguradas nos últimos quatro anos. São elas: Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Brasileia, Assis Brasil, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tucandeira, Pica-Pau e, agora, Mâncio Lima. As implicações correspondem a um investimento total de R$ 2,5 milhões em obras.

“Estou muito grato. Como prefeito, fico feliz em ver um prédio novo restaurado que engrandece nossa cidade”, disse o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

Galeria de Imagens:

Fotos: Ney Santos

Fonte: Agência do Acre