Estado e Instituto Senai promovem curso de confecção de gamelas com resíduos de manejo florestal

- Publicidade -

Começou na manhã desta segunda-feira, 6, um curso de confecção de gamelas, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac). A aula inaugural foi realizada no Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário Carlos Takashi Sasai, no Distrito Industrial de Rio Branco.

O titular da Seicetur, Assurbanipal Mesquita, enfatizou a importância da qualificação para agregar valor ao produto que vem ganhando interesse no mercado de artesanato nacional e internacional, elaborado a partir de resíduos do manejo florestal comunitário.

“É a especialização de um produto que tem grande demanda, com potencial de mercado para o pequeno negócio. Essa parceria com o KfW [banco de desenvolvimento alemão] e o Senai é importante para que os artesãos possam atribuir mais qualidade à comercialização das peças. Temos aqui o que há de melhor na expertise do trabalho com madeira”, destacou.

Para a gerente do Instituto Senai de Tecnologia, Tânia Guimarães, a parceria com o Sistema S visa apoiar o desenvolvimento do estado. “Esse curso agrega valor ao artesanato local, que tem uma procura grande, melhorando a renda do artesão”, acrescentou.

A primeira turma que começou a ser qualificada atraiu artesãos do Rio Gregório, região do Alto Purus. Edmundo Lopes Huni Kuin quer levar as técnicas para Santa Rosa do Purus: “Vou aprender e levar para a minha comunidade; isso vai ajudar na renda. O governo está de parabéns”.

A arquiteta de ecodesign Adriane Freitas também se inscreveu. Ela vê na qualificação uma forma de reaproveitar a madeira, diminuindo os impactos da exploração e aliando relações de novos negócios. “Essa técnica ajuda a diminuir a geração de resíduos. No ecodesign já trabalhamos a concepção dos produtos, os novos conhecimentos vão melhorar a renda”, observou.

Suelany Paiva, coordenadora do Setor de Artesanato da Seicetur, informa que existem vagas para uma segunda turma do curso, que será iniciada em 24 de fevereiro. As inscrições estão disponíveis na sede da Seicetur até sexta-feira, 17, localizada na Rua Rui Barbosa, 450, em Rio Branco.

Galeria de Imagens:

Fotos: Alice Leão/Seicetur

Fonte: Agência do Acre