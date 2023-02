Estado assina protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para garantir desenvolvimento econômico no Acre

- Publicidade -

A governadora em exercício, Mailza, e o presidente do Banco da Amazônia (Basa), Valdecir Tose, realizaram a assinatura do protocolo de intenções entre o governo e a instituição financeira. O evento, que ocorreu no Palácio Rio Branco, na capital acreana, na manhã desta segunda-feira 13, marca o compromisso entre o Acre e o Banco da Amazônia em prol dos recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

O FNO é um fundo do governo federal, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da Região Norte do país, e é administrado pelo Basa, que há mais de 30 anos atua nos sete estados da região.

De acordo com o presidente Valdecir Tose, a atuação do Banco da Amazônia nas áreas de fomento ao agronegócio e ao produtor familiar é um dos compromissos firmados entre o banco e os estados.

“Estamos voltados para quem quer empreender. Àqueles que têm empresa, micronegócios ou aos produtores rurais que queiram fazer um investimento. Nós atendemos quem quer ampliar a produção, fazer o custeio da safra. Temos ampliado o acesso ao crédito. O Acre não aplicava todo o investimento do FNO, mas hoje é o contrário. O estado tem ampliado suas obras de infraestrutura e financiado os pequenos negócios. O fundo permite essa mobilidade por meio de suas linhas de crédito”, explicou.

Em 2023 o banco vai disponibilizar ao setor produtivo acreano o montante de mais de R$ 600 milhões, em que R$ 455 milhões são fruto do FNO, e R$ 150 milhões de carteira comercial, para aplicação em ações que se enquadrem nos programas de financiamento do Banco da Amazônia.

“O Basa é uma instituição muito forte e presente no nosso estado. O êxito que o banco teve suprindo a demanda de crédito da população é importante para nós, e o governo sempre vai se colocar à disposição para ampliar o crescimento dos setores que necessitam desses investimentos. Esses setores serão fortalecidos. Vamos buscar mais tratativas para consolidar o trabalho que já vinha sendo realizado pelo governador Gladson Cameli na gestão anterior”, frisou a governadora Mailza.

O banco realiza ações que impactam positivamente não só o pequeno, médio e grande produtor, mas também o meio ambiente. Por meio de políticas de governança, implementação do chamado crédito verde, que é voltado para projetos que não causam impacto nos biomas, e do fortalecimento da agricultura familiar, o Basa desenvolve as regiões mais desassistidas da Região Norte.

“A parceria entre o governo do Estado e o Banco da Amazônia tem sido fortalecida ano após ano. Isso prova a capacidade dos nossos produtores rurais, que conseguem captar recursos e transformá-los em uma boa safra, uma boa produção. Nosso objetivo é ofertar aos produtores e empresários o acesso ao crédito de forma fácil, além de gerar economia, emprego e renda dentro do Acre”, disse o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

Participaram também da reunião o superintendente do Banco da Amazônia, José Luiz Cordeiro, e gerentes da instituição bancária, e a secretária adjunta estadual de Planejamento (Seplan), Kelly Lacerda.

Agência Acre