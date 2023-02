Especialista afirma que conflitos entre EUA e China não afeta relações dos países com o Brasil

- Publicidade -

Em meio à tensão entre Estados Unidos e China, acentuada após os americanos localizarem e abaterem um objeto voador identificado como um balão chinês, o coordenador-geral do DSI da USP, Alberto Pfeifer, disse em entrevista neste domingo (12) que o caso não estremece as relações destes países com o Brasil.

Vale ressaltar que o presidente Lula se encontrou recentemente com Joe Biden, em meio ao episódio do abate do balão de origem chinesa, que sobrevoava o estado americano de Montana.

“O Brasil possui agendas comerciais importantes mas distintas com EUA e China. As duas pautas não serão afetadas por esse episódio entre os dois países, que entraram em colisão por causa do sobrevoo de artefatos aéreos, que pode levar à alguma retaliação, como foi com o abate do objeto, e à suspeição de espionagem”, destacou o especialista.

“Isso já aconteceu anteriormente e não afetou as relações com o Brasil, que tem uma pauta comercial, econômica e tecnológica”, completou.

Com informações CNN