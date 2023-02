Espaço de sobra: assinantes do Twitter agora podem escrever tuítes com até 4.000 caracteres

- Publicidade -

O Twitter anunciou o lançamento de um recurso que permite a assinantes pagos que publiquem tuítes com até 4.000 caracteres. Nos testes mostrados pela rede social, um link escrito “Mostrar mais” aparece no fim do texto.

A função ainda tem limitações: ao contrário de tuítes com até 280 caracteres, as publicações longas não podem ser agendadas nem salvas em rascunho.

O Twitter Blue está disponível no Brasil a partir desta quarta-feira (8). Por R$ 60 mensais, os assinantes ganharão um selo de verificação e poderão publicar vídeos em qualidade de 1080p e editar um post até cinco vezes nos primeiros 30 minutos após a publicação.

Essa é a segunda vez que a rede social amplia o limite de caracteres das postagens. O limite atual, de 280 caracteres, foi anunciado em 2017 e substituiu a quantidade inicial, que era restrita a 140.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK

— Twitter (@Twitter) February 8, 2023