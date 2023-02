Equipes do Deracre concentram trabalhos emergenciais frente às chuvas nos ramais da Transacreana

- Publicidade -

Com a predominância do período chuvoso, em Rio Branco, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado com serviços de melhorias nos ramais da AC-90 (Transacreana).

O Deracre intensificou o reparo os atoleiros e pontos críticos nos ramais do município, a fim de melhorar a trafegabilidade e auxiliar os produtores no escoamento da produção. De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional do órgão, Tony Roque, foram elencadas as demandas de ramais que necessitam de ações emergenciais, disponibilidade de pessoas e máquinas pesadas.

“São mais de 10 ramais elencados somente em Rio Branco que têm recebido intervenção do Estado, via Deracre, e o trabalho das equipes visa reparar os pontos críticos das estradas vicinais que têm sido castigadas pelas fortes chuvas”, destaca o diretor.

De acordo com o engenheiro do Deracre, Tadeu Castelo, foi montada uma força-tarefa com quatro equipes que atuam na execução de serviços de retirada de atoleiros, desobstrução de leito de pontes e raspagem de solo.

“Devido ao inverno rigoroso, o Deracre adotou um cronograma de trabalho e serviços voltado totalmente para atender as demandas emergenciais nos ramais. No entanto, as chuvas têm dificultado a execução dos serviços nos locais”, disse.

Castello ressalta que os demais locais danificados serão contemplados levando em consideração os pontos mais críticos. Os serviços são emergenciais e, após isto, serão necessárias obras complementares para conclusão dos trabalhos gerais de manutenção das estradas vicinais.

Agência Acre