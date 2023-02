Equipe do Deracre realiza tapa-buraco em Senador Guiomard

- Publicidade -

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha na manutenção da AC-40, em Senador Guiomard.

A ação conta com apoio de 20 homens e de máquinas pesadas, como dois caminhões caçamba, uma retroescavadeira, um rolo compactador e um caminhão carga seca. Além disso, devem ser aplicadas 15 toneladas de asfalto para execução de serviços de reestruturação da camada asfáltica.

O diretor de Operações, Ronan Fonseca, destaca que o Deracre segue um cronograma de manutenções permanente para as estradas estaduais no período invernoso, além do monitoramento das condições de trafegabilidade das rodovias estaduais e promovendo ações emergenciais que estão sob a responsabilidade do Estado.

“Tem chovido bastante nas ACs e temos dado atenção aos pontos que necessitam de manutenção para garantir que os condutores tenham mais mobilidade e segurança”, afirmou o diretor.

O trabalho deve continuar nos trechos, onde recebem o serviço de tapa-buraco, que possibilita mais segurança aos condutores dessa estrada, que interliga as cidades de Rio Branco e Senador Guiomard.

