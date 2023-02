Equipe de nefrologia da Fundhacre recebe treinamento em higienização das mãos

- Publicidade -

A enfermeira da CCIH, Sandra Valéria, responsável por ministrar o minicurso, falou sobre a importância da boa higienização das mãos dentro de um hospital, principalmente em um setor como a nefrologia.

“Esse tipo de treinamento controla as infecções hospitalares. Se os profissionais estão bem capacitados, entendem que a importância da higienização no cuidado com o paciente gera um ganho na qualidade da assistência dada ao usuário”, explicou.

Caso não haja cuidado suficiente com a limpeza das mãos, a chance de uma infecção ocorrer aumenta, subindo os custos do serviço como um todo e gerando complicações no quadro do paciente.

A enfermeira também mencionou outros cursos que podem ajudar nas operações do setor. “Outro tipo de treinamento em análise para a nefrologia são as precauções-padrão, para mostrar as outras maneiras de prevenção, por exemplo, como fazer a higienização correta dos ambientes dos pacientes ou as maneiras apropriadas de fazer a utilização dos EPIs [equipamentos de proteção individual]”, explicou.

A responsável técnica pela enfermagem da Nefrologia, Christiane Lopes, também destacou a relevância do curso: “Em todos os procedimentos que realizamos com o paciente utilizamos as mãos. Então, tomar esse cuidado e ter essa higiene a mais é importante, tanto para quem cuidamos, quanto para nós mesmos”.

Agência Acre