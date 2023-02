Ensaio de Fred Nicácio, do ‘BBB 23’, para site gay motivou rompimento com os pais que não aceitam sua sexualidade

- Publicidade -

Em 2017, bem antes de ficar famoso causando no “BBB 23”, Fred Nicácio posou para um ensaio feito para um site voltado para o público gay. Com um visual ainda um pouco diferente do que mostra agora no confinamento, o doutor exibe os músculos em cliques sensuais e até completamente nu. As fotos, no entanto, caíram como uma bomba na família do médico. Seus pais, que já não aceitavam sua sexualidade, romperam de vez com ele.

A polêmica veio à tona pelo próprio irmão mais velho do médico, Phillipe Nicácio, que postou um desabafo nas redes sociais na semana passada. Ele contou que o pai ficou “catatônico com a situação da exposição” das fotos sensuais de Fred, já que a família é religiosa.

O marido do brother, Fabio Gelonese, confirmou a história em entrevista ao Extra, afirmando que os pais nunca aceitaram a orientação sexual do filho, e que as fotos tiradas para o site gay foram o estopim para o rompimento entre eles.

O Extra encontrou o polêmico ensaio feito para a “DYO Magazine”, com fotos de Rafael Medina e mostra aqui.

Extra