Empresário entra em ação e negócio por Abel Ferreira pode ter reviravolta no Palmeiras

Na tarde da última segunda-feira (6), o jornalista Bruno Andrade, do UOL Esporte, informou que o Valencia, da Espanha, procurou o staff de Abel Ferreira e fez uma sondagem. Porém, o treinador português reafirmou o seu desejo de cumprir o contrato com o Palmeiras e as conversas não avançaram.

De acordo com informações do programa de TV El Chiringuito, um dos maiores, um dos principais da Espanha, a negociação pode ter uma grande reviravolta. Jorge Mendes, um dos maiores empresários do futebol, está tentando convencer a qualquer custo Abel Ferreira a se mudar ao Valência.

O Clube espanhol está de olho no mercado em busca de um substituto imediato de Gennaro Gattuso, ídolo do futebol italiano, que foi demitido na última semana. Aos 44 anos, Abel tem sido procurado por diversas equipes do futebol europeu, recebendo sondagens, inclusive da seleção brasileira.

Abel Ferreira continua entre os nomes cotados para assumir a Seleção Brasileira. O temperamento do treinador português não é um empecilho para o convite. Ao contrário, o presidente da CBF vê a vontade de vencer em muitos traços da personalidade de Abel.

