Emissão de Carteira de Identidade Nacional será ampliada em Tarauacá

O governo do Estado, por intermédio da Polícia Civil do Acre (PCAC), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá e a Câmara de Vereadores do município, irá ampliar o atendimento para emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), pois cada um dos poderes enviou um servidor para acelerar ainda mais o processo de expedição do documento.

Em Tarauacá, a demanda de confecção de identidade é realizada na própria delegacia e os atendimentos são efetivados apenas no turno da manhã, mas com esses novos servidores cedidos, a partir desta semana, os agendamentos para confecção da CIN passa a ocorrer em horário comercial (manhã e tarde).

De acordo com o delegado que atua em Tarauacá, Valdinei Soares, com o reforço a demanda irá desafogar.

“Atendemos, em média, 15 pessoas diariamente. Agora esse número pode ultrapassar os 30 procedimentos. Com esses dois profissionais que foram cedidos, os serviços passam a ser feito de forma mais célere”, disse Valdinei Soares.

Fonte: Agência do Acre