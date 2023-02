Em Sena Madureira; Deracre realiza melhorias no Ramal Linha Seca

- Publicidade -

Na sexta-feira, 10, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado no melhoramento do Ramal Linha Seca, em Sena Madureira.

Os trabalhadores atuam no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros, construção de saídas de águas pluviais e aplicação de camada de vegetal.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços beneficiam as famílias que necessitam de trafegabilidade para escoamento dos produtos agrícolas: “A equipe do Deracre em Sena Madureira têm realizado intervenções para melhorar os ramais, apesar do período de chuvas, que tem sido bem fortes na região”.

O gerente pela Regional do Purus, Jorge Bastos, afirmou que a iniciativa fortalece o produtor rural, que passa a ter mobilidade no ramal e consegue realizar o escoamento dos produtos agrícolas.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com as obras em todo o estado.

Agência Acre