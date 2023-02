Em Rio Branco, PM recupera moto roubada após troca tiros com criminosos

- Publicidade -

No início da noite deste domingo, 12, uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou uma motocicleta que havia sido roubada a poucos minutos, durante ação rápida na área do Segundo Distrito da capital.

A equipe policial patrulhava na avenida Amadeu Barbosa, quando observou uma motocicleta com dois indivíduos trafegando em alta velocidade. Durante tentativa de abordagem, os criminosos fugiram, no entanto, perderam o controle e caíram à altura do bairro Recanto dos Buritis.

Segundo os policiais, o garupa sacou uma arma de fogo e apontou em direção à guarnição. Após alguns tiros de revide, sem ninguém ferido, os criminosos jogaram a arma e fugiram do local.

A motocicleta e a arma de fogo foram entregues na Delegacia de Flagrantes para as devidas providências legais.

ASSESSORIA