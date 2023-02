Em Rio Branco, Carnaval da Família terá campanha de reforço contra a violência doméstica e em respeito às diferenças

- Publicidade -

O Carnaval da Família, promovido pela parceria do governo do Acre com a Prefeitura de Rio Branco, contará com uma campanha de reforço contra a violência doméstica e em respeito às diferenças.

Uma reunião de alinhamento foi realizada na sede da Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e Turismo (Seicetur), na tarde desta terça-feira, 2, com os promotores Rodrigo Curti, titular da promotoria especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública; a promotora Dulce Helena de Freitas Franco, titular da 13ª Promotoria Criminal Especializada no Combate à Violência contra a Mulher; a Secretaria de Comunicação do governo e a Comissão Organizadora do evento.

“Estado e Município elaboraram leis com o objetivo de dar ampla publicidade na campanha contra a violência à mulher, a homofobia e o racismo. Pedimos o apoio para o cumprimento da legislação estadual e municipal, que tanto o governador tem preservado”, analisou a promotora.

Para Rodrigo Curti, a parceria entre o Estado, o Município e o Ministério Público é fundamental. Ele observou que somente campanhas de prevenção e conscientização podem ajudar a mudar a realidade.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, garantiu a inclusão da campanha no portfólio de publicidade preventiva planejado para a quina carnavalesca, demanda que já havia sido apresentada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos.

“A comunicação é fundamental para aumentar o fomento à cultura da paz e o respeito às diferenças. O Carnaval é um palco ideal para reforçar o cumprimento das leis. O governador Gladson Cameli tem como meta reduzir a violência contra a mulher em todo o estado e essa parceria vai ajudar na conscientização e na diminuição das ocorrências nesse período”, garantiu Nayara.

A Comissão Organizadora do evento vai pedir o apoio dos artistas que vão se apresentar no palco principal do Carnaval, para ajudar no desenvolvimento da campanha durante as suas apresentações. “Se o Carnaval é da família, a cultura da paz precisa ser o foco principal. Nesse sentido, todas as instituições parceiras estarão unidas para ajudar no combate à violência de forma geral, especialmente contra a mulher. Ficamos felizes em estabelecer essa parceria com o Ministério Público”, destacou Assurbanipal Mesquita, titular da Seicetur.

As peças publicitárias serão trabalhadas entre o Ministério Público e a Secom, e apresentadas na segunda-feira, dia 6.

Agência Acre