Em resposta à recomendação do MP, Associação ressalta importância do ensino militar no Acre

- Publicidade -

A Associação dos Militares do Acre (Ameac) destacou em suas redes sociais, a metodologia de ensino desenvolvida em colégios militares do Estado, salientando a pontuação 6.4, uma das maiores notas já registrada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em todo país.

“Os colégios militares são exemplo de sucesso de ensino, são muitos feitos alcançados pela metodologia castrense alicerçada na disciplina e na hierarquia, valores que balizam as instituições militares e formam cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”, diz um dos trechos da publicação.

A nota é em resposta a uma ação do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Acre (MP-AC) que recomendaram na última semana, que os colégios militares da rede estadual de ensino fundamental e médio, Dom Pedro II e Tiradentes, parem de impor padrões estéticos e de comportamentos aos alunos.

A Ameac conclui sua postagem destacando as inúmeras conquistas na área do ensino e do esporte.

“Motivo que nos leva a posicionarmos em apoio a estes, para que nosso Acre e nosso povo possam seguir contando com o sucesso pedagógico destes, afinal, time que está ganhando não se mexe, a não ser que o desejo dos que almejam alterar seja o insucesso. Quem não desejar sujeitar-se a disciplina castrense tem centenas de outras opções, dentro das inúmeras renomadas instituições de ensino do Estado”.