Em resposta a Lula, Flávio Bolsonaro diz que ‘Jhonny Bravo’ voltará

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incomodou o filho ‘zero um’ do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebateu comentário feito por Lula a um canal de TV americano durante viagem aos Estados Unidos, na última semana.

Flávio disse que, diferente do que Lula afirmou, Jair Bolsonaro voltará em 2026. O senador fez questão de repercutir um trecho da entrevista de Lula no momento em que o presidente afirmou…

“Se depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele [Bolsonaro] representou para o Brasil… [Ele] não tem nenhuma chance de voltar à Presidência da República” (Lula).

O filho mais velho classificou o comentário de Lula como uma armação criada pelo petista para associar “mentiras” ao ex-presidente e relembrou o apelido do pai.

O brasileiro é vigilante e as mentiras de Luiz Inácio não ficarão por muito tempo escondidas… 2026 é logo ali e Johnny Bravo… voltará! 🇧🇷 — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) February 11, 2023

No Twitter, o senador disse que ” brasileiro é vigilante e as mentiras de Luiz Inácio não ficarão por muito tempo escondidas . 2026 é logo ali e Johnny Bravo … voltará!”, relembrando que o pai gosta de ser associado ao personagem infantil.