Em parceria com embaixador de Taiwan, presidente da Aleac entrega cestas básicas a pescadores de Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta sexta-feira (10) da entrega de cestas básicas a pescadores e pescadoras da cidade de Cruzeiro do Sul que enfrentam dificuldades para garantir o sustento com a pesca durante a cheia dos rios no período de inverno amazônico.

Nas primeiras horas do dia, Gonzaga percorreu o rio Juruá em uma embarcação e foi até o Seringal Florianópolis entregar as cestas básicas aos pescadores. Em uma dessas residências, um dos pescadores sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e está impossibilitado de pescar.

A pescadora e produtora rural Maria Vanuza agradeceu a visita do deputado para levar os sacalões. “Meu sogro sofreu um AVC e estamos com dificuldades. Temos que comprar medicamentos e essa ajuda é muito bem-vinda, pois aqui somos esquecidos pelo poder público. Então agradeço a Deus e ao presidente da Aleac”, disse.

Gonzaga, que sempre percorre os rios e comunidades do Acre para ouvir as demandas dos pescadores, produtores e ribeirinhos, afirmou que a ajuda, que faz parte de uma parceria com o embaixador do Taiwan, Diego Wen, vai ajudar as famílias de pescadores nesse período chuvoso.

“Graças à parceria com o embaixador de Taiwan conseguimos ajudar centenas de famílias de pescadores com cestas básicas. Além disso nos comprometemos a ajudar o Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul com emendas parlamentares. A Aleac está à disposição para contribuir com essa classe tão importante para os acreanos que são os pescadores”, disse o presidente da Aleac.

O presidente do Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul, Adaias Souza de Oliveira, agradeceu o presidente Gonzaga pela doação das cestas básicas e apoio no parlamento em favor da aprovação do projeto de lei que transformou o sindicato em uma entidade. Diante disso, o sindicato será beneficiado com recursos do governo do Estado e emendas parlamentares que vão beneficiar pescadores e pescadoras do Juruá. Gonzaga destinou emendas para aquisição de um veículo e equipamentos para o sindicato.

“O presidente Gonzaga sempre foi um parceiro dos pescadores do Juruá. Ele firmou compromisso conosco e cumpriu com sua palavra ao ajudar centenas de pescadores que estão com dificuldades para tirar seu sustento por causa da cheia dos rios. Além disso, Gonzaga foi importante para a aprovação da lei que torna nosso sindicato uma entidade que poderá receber recursos do governo e dos parlamentares”, disse Adaias.

Por Assessoria