Em Feijó, governo substitui cobertura do prédio do ISE

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), concluiu nesta sexta-feira, 10, a substituição da cobertura do centro do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), na unidade de Feijó.

O titular da Seop, Cirleudo Alencar, afirmou que o Estado busca assegurar condições dignas e salubres para que as instituições funcionem de forma salutar.

“O governador Gladson Cameli tem essa sensibilidade de determinar o atendimento imediato às instituições que precisam de intervenção rápida em suas estruturas para garantir a segurança de servidores e usuários do serviço”, ressaltou Alencar.

De acordo com o presidente do ISE, coronel Mário César Freitas, o serviço foi realizado com muita agilidade e eficiência.

“Agradeço ao governador Gladson Cameli e ao secretário Cirleudo Alencar e toda a equipe da Seop, que atenderam em tempo recorde uma demanda do ISE. Toda a cobertura foi trocada, um serviço excepcional que deixou todos os nossos servidores felizes”, frisou o coronel Freitas.

