Em fase final da obra, Estado realiza ligação da subestação do Museu dos Povos Acreanos

- Publicidade -

O governo do Acre avançou para inaugurar, em Rio Branco, o Museu dos Povos Acreanos dentro do planejamento estratégico do Estado de entregar obras em cem dias de gestão. Nesta sexta-feira, 10, foi ligada a subestação do museu para o teste de todos os equipamentos que necessitam de energia, como luminárias, tomadas, sistema de climatização, elevador e demais instalações. A ação ocorreu após solicitação do Estado à empresa Energisa.

Esta é a fase final da reforma e ampliação do futuro museu que ocorre por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Fundação Elias Mansour (FEM), responsáveis pela execução, e da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), que fiscaliza os serviços. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) também acompanha todas as ações.

“A ligação da subestação é um fator muito importante para obra para que sejam promovidos pelos engenheiros todos os testes importantes como os de incêndio e de energia elétrica. O governador Gladson Cameli nos solicitou essa atenção especial. Agradeço à Energisa e à Ageac pela parceria”, informou o secretário da Seop, Cirleudo Alencar.

No total, o Museu dos Povos Acreanos está orçado em R$ 34 milhões. Os investimentos contam com recursos próprios do Estado e do Banco Mundial.

O governo vem promovendo uma série de obras de infraestrutura para desenvolver os 22 municípios. As ações fomentam a economia e geram milhares de postos de trabalho e renda que valorizam a mão de obra local.

Agência Acre