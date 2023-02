Em Cruzeiro do Sul, equipes policiais apreendem drogas no bairro Cruzeirinho

- Publicidade -

Na tarde desta segunda-feira (06), a equipe do GIRO em conjunto com a ROTAM, prenderam um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão aconteceu no bairro Cruzeirinho, periferia de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado acreano.

Com o acusado foram encontrados 01 celular, 660 gramas de maconha, 18 tabletes de maconha, 01 invólucro de skank, 01 balança de precisão e um rádio comunicador.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia Geral de Cruzeiro Do Sul para os procedimentos cabíveis.

Redação Juruá Online