Em briga histórica, Leo não é reconhecido como filho adotivo de Tim Maia

- Publicidade -

A Justiça decidiu que Leo Maia não é filho adotivo de Tim Maia (1942-1998). O artista foi derrotado pelo meio-irmão, Carmelo Maia, que entrou com uma ação indenizatória em 2019 para impedi-lo de cantar, citar e usar o sobrenome do músico. Eles são filhos da mesma mãe, Geisa Gomes da Silva, mas Leo é fruto de outro relacionamento.

Em entrevista à Fabíola Reipert, do quadro Hora da Venenosa, no Balanço Geral SP, Leo afirmou que vai recorrer da decisão. Adotado “na barriga da mãe”, ele disse que não tem interesse na herança de Tim. Carmelo não se pronunciou sobre a disputa judicial.

“Nasci e fui criado dentro dessa família. Não acho justo meu irmão querer me prejudicar. Não devo mais de R$ 3 milhões para ele só porque falei o nome do meu pai. Fui enxotado como se eu fosse um cachorro abandonado. O que meu pai fez, a Justiça brasileira não reconhece”, desabafou ele, nesta quinta (2).

Com o objetivo de “resguardar o patrimônio intelectual de Tim Maia contra o aproveitamento parasitário”, Carmelo pediu uma indenização de R$ 3 milhões ao parente. A briga começou após Leo fazer um show para homenagear o pai. “Após 20 anos que meu pai faleceu, resolvi fazer um show em homenagem a ele, e meu irmão se sentiu ofendido”, confirmou o músico.

Fomos criados na mesma casa, pelo mesmo homem, possuo a mesma história que ele. Estou em livros, documentários, contracapas de disco; estou na família desde quando fui adotado no ventre da minha mãe. Meu irmão não pode me proibir de fazer isso como ele fez.

“Ele alegou que não me conhece, não fala da minha existência. Ele não diz que fomos criados na mesma casa e batizados na mesma igreja. Meu pai me ensinou isso desde criança”, criticou ele.

Entenda o parentesco

Tim Maia e Geisa Gomes da Silva estavam juntos desde o início dos anos 1970. Em um relacionamento com muitas idas e vindas, a mulher engravidou de outro homem durante um dos términos. O cantor pediu para voltar com ela e adotou a criança, Leo. O menino, no entanto, não foi registrado por ele.

No mesmo ano, Geisa engravidou de Carmelo, registrado por Tim como filho legítimo. Gerados pela mesma mãe, eles foram criados por toda a vida como herdeiros do artista. Apenas Carmelo é filho biológico do carioca.