Em Assis Brasil, peruanos seguem cruzando a fronteira e único posto de combustíveis do município volta a registrar desabastecimento

Um grande número de peruanos continua lotando o único posto de combustíveis de Assis Brasil, no interior do Acre, e provocando filas e desabastecimento. O prefeito do município, Jerry Correia, informou que em média uma centena de viajantes atravessam a fronteira diariamente em busca de abastecimento.

Os viajantes são, em maioria, da cidade de Iñapari, que faz fronteira com o município acreano, e começaram a recorrer ao Acre no dia 23 de janeiro, por conta da falta de produtos no Peru, em meio à crise política e confrontos entre manifestantes e a polícia. Na mesma semana, o prefeito Jerry Correia chegou a afirmar que a situação estava normalizada.

A situação tem causado desabastecimento temporário, e na manhã deste sábado (4), a cidade não tinha estoque para abastecimento de veículos.

“Todos os dias centenas de peruanos cruzam a fronteira com veículos e muitos galões. Praticamente todos os dias falta gasolina pela alta demanda, agora mesmo estamos sem. Mas a proprietária do único posto da cidade tem reposto o produto em algumas horas. Uma carreta com 60 mil litros é consumida em poucas horas”, ressalta Correia.

Outra questão que preocupa a administração do município é o transporte e revenda irregulares. A suspeita é que parte do grupo venha em busca de combustíveis no território acreano para depois vender no Peru com preço muito maior.