Edvaldo Magalhães e Petecão almoçam juntos e surgem rumores de ‘frente ampla’

Em uma foto publicada nas redes sociais de um militante do Partido Comunista do Brasil, nesta sexta-feira, 3, juntos e sorrindo estão o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), o senador Sérgio Petecão (PSD) e o ex-deputado Fernando Melo.

O encontro amistoso, que reúne parte da militância do Partido Comunista, foi no tradicional bar do Zé do Branco, no bairro da Base, nas margens do Rio Acre, em Rio Branco. Ambiente frequentado por apreciadores de um bom boteco raiz.

“É nas resenhas desse tipo que surgem algumas ideias boas, não é à toa que o Lula construiu uma frente ampla”, disse Francisco Panthio.

Entre umas garfadas de comida caseira e uns bons goles da cerveja gelada, muitas foram as partilhas na mesa que reuniu fortes nomes da política acreana, outrora, adversários.

“Petecão e Edvaldo Magalhães tem vivências políticas históricas e que já construíram boas coisas para nosso Acre. Vamos dialogar com todo mundo, o Acre precisa ser cuidado por todos, nossas cidades precisam da unidade de todos para avançar na luta política, que proporciona melhoria na vida de nossa gente”, afirmou Panthio.