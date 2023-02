Edvaldo Magalhães diz que seguirá fazendo oposição responsável, aconselha Gladson e cobra o cumprimento de promessas

- Publicidade -

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que seguirá fazendo uma “oposição responsável”. Em discurso nesta quinta-feira (2), o parlamentar pontuou que o objetivo é “somar para garantir melhorias para nossa gente”.

“Faço uma ressalva aqui para dizer que o papel da oposição não é atrapalhar o Governo, brecar os avanços e lutar de qualquer jeito, pagando qualquer preço para que este não tenha sucesso. Fiz e continuarei fazendo uma oposição responsável, que sabe se somar para garantir melhorias para nossa gente, para apoiar o desenvolvimento do nosso Estado, mas que se levantará para denunciar as maldades e os maus feitos”, disse Edvaldo Magalhães.

O deputado do PCdoB lembrou ainda que fatos como o que ocorreram em 2022, que 13 crianças morreram por falhas no atendimento nas unidades de saúde do Acre, não voltem ocorrer.

“Que nós não tenhamos, senhor Governador, que assistir a cenas semelhantes as que vimos no ano passado, de mais de uma dezena de mães aos prantos aqui nesse plenário, chorando a morte de seus filhos, seus bebês. Crianças que faleceram por falta de oxigênios, de remédios, de UTI’s. Que não ouçamos nunca mais que falta dipirona nas unidades de saúde”, pontuou.

Edvaldo pediu que Gladson cumpra as promessas feitas, uma delas é a criação da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, prometida em dezembro e não cumprida.

“Em um Estado campeão de feminicídio, é obrigação do Governo priorizar políticas grandes de combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, mas nesse segundo Governo, a política seguirá sendo um anexo, um puxadinho que precisará se esforçar muito para obter bons resultados”, lamentou.

Ao finalizar, Edvaldo Magalhães aconselhou Gladson para que não tenha ao seu lado indicados que tramam contra a democracia.

“Desejo também que a defesa da democracia saia das páginas dos discursos e aconteça na prática, inclusive no compromisso de não ter ao seu lado, compondo seu governo, defensores da ditadura, do ódio, da violência. Não deve haver proteção a golpistas!”, reitera.

E acrescentou: “por fim, e dessa vez é mais um conselho que uma reivindicação: Livre-se, governador, desses que cometem traquinagem no Governo. Eles estiveram presentes na primeira gestão e já estão também nessa segunda. Mas livre-se. É este o conselho”.