É derrubado terceiro objeto voador em três dias nos Estados Unidos

Os militares dos Estados Unidos derrubaram um outro objeto voador neste domingo (12), na região do Lago Huron, perto da fronteira entre EUA e o Canadá. Essa é a quarta interceptação desse tipo por caças americanos neste mês.

A informação é do deputado Jack Bergman, do estado de Michigan. Ele disse no Twitter que os militares “desativaram outro ‘objeto’ sobre o Lago Huron. Agradeço a ação decisiva de nossos pilotos de caça”.

Autoridades do governo confirmaram a ação para a agência Reuters.

Os oficiais das Forças Armadas falaram sob condição de anonimato e não deram detalhes sobre a última aparição do objeto. Eles também não disseram se era manobrável ou simplesmente flutuando com as correntes de ar.

Esse é o terceiro objeto voador que os EUA derrubaram em três dias. Além disso, em 4 de fevereiro um caça militar americano derrubou um balão chinês que seria usado para espionagem.

O outro objeto abatido ainda é procurando

Investigadores canadenses estão procurando os destroços de um objeto voador não identificado que foi abatido por um jato dos EUA sobre o território de Yukon no sábado.

“Equipes de resgate estão no local, procurando encontrar e analisar o objeto”, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau a repórteres neste domingo.

Alerta para invasões aéreas

Esses dois países da América do Norte estão em alerta para invasões de seus espaços aéreos desde o aparecimento de um balão chinês branco nos céus americanos, no início deste mês.

Com informações G1