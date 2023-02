Durante operação, PM recupera motocicleta no 2º distrito da capital

- Publicidade -

Equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), realizaram durante a noite desta terça-feira, 31, ações na região do 2º distrito de Rio Branco. O trabalho faz parte da “Operação Sentinela” e resultou na recuperação de uma motocicleta roubada.

Durante patrulhamento, ao longo do Ramal São José, no bairro Belo Jardim, a guarnição recebeu informações de um veículo que se encontrava no local. Os militares foram ao endereço repassado e conseguiram localizar a motocicleta, Neo 125, de cor vermelha, placa QLU 7276.

O veículo foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), onde posteriormente, será restituída ao seu devido proprietário.

Fonte: Assessoria da PMAC