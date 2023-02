Dupla que invadiu agência bancária tem liberdade provisória concedida

- Publicidade -

Jhones Vitor Cunha Duarte dos Santos e Erivelton da Silva Pereira, preso após invadir uma agência bancária da cidade, tiveram a liberdade provisória concedida pela Justiça do Acre.

A decisão foi da juíza plantonista do Fórum Criminal durante audiência de custódia nesta terça-feira, 7.

A magistrada até homologou o procedimento de flagrante, mas em vez da prisão, estabeleceu medidas cautelares para os dois acusados.

Entre elas, Comparecimento mensal, pelo prazo de 180 dias ou até a prolação da sentença, o que ocorrer primeiro, à Central Integrada de Alternativas penais e ainda recolhimento domiciliar no período noturno, entre as 19h e 06h, e nos dias de folga do trabalho.

A dupla foi presa na madrugada do último domingo, 5, após invadir uma agência bancária de Rio Branco, localizada na rua Isaura Parente.

Jhones, Erivelton e um comparsa ainda fizeram um buraco na parede da instituição, mas após o alarme disparar pela segunda vez, dois acabaram presos.

No dia 21 do mês passado,Jhones Vitor, natural do Mato Grosso, também foi detido por tentativa de furto a uma loja de que revende telefones, mas foi liberado no dia seguinte durante audiência de custódia.

A polícia civil deve finalizar o inquérito do caso nos próximos dias.

O Alto Acre