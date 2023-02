Dupla que articulava crime é surpreendida pela polícia, um foi preso e o outro fugiu

- Publicidade -

Uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, que relatava que um grupo de faccionados estaria realizando uma reunião para debater assuntos do crime entre eles. O endereço citado pelo solicitante seria uma casa na Travessa 14 irmãos, no bairro Belo Jardim II, na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Conforme informações da PM, após receber as informações, os militares se deslocaram até o local e fizeram um cerco, já que eles não sabiam em qual residência os criminosos estavam alocados. Após alguns minutos da chegada na região, uma parte da equipe viu quando um jovem pulou a janela da casa com uma arma de fogo nas mãos e efetuou um disparo contra a guarnição, que revidou efetuando alguns tiros contra o suspeito, que se evadiu entrando em uma área de mata.

O segundo suspeito tentou pular o muro, mas quando ouviu os disparos, retornou para o interior da casa, onde foi capturado pela polícia. Com ele, a guarnição encontrou entorpecentes, e após ser indagado pelos PMs, ele afirmou que no local estava sendo realizada uma reunião, mas que todos já teriam ido embora, ficando somente ele e o outro rapaz que fugiu.

Diante dos fatos, Nathan Amâncio Mendonça, de 19 anos, foi preso em flagrante por posse de drogas e encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde será lavrado um boletim de ocorrência contra Nathan, pelo crime de Tráfico de entorpecentes, baseado no ART. 33 do Código Penal Brasileiro.

