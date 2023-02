Dupla furta loja no centro de Rio Branco e acaba presa pela PM

- Publicidade -

Dois homens de 30 e 42 anos foram presos em flagrante por uma guarnição da RP- 101, na rua Marechal Deodoro, bairro Centro, na madrugada desta segunda-feira, 13, em Rio Branco.

Os militares foram acionados via rádio, através do Copom, que informava que a Loja da China teria sido violada. Em posse das informações, os policiais se deslocaram para o endereço supracitado, e durante o percurso, os PMs visualizaram dois indivíduos carregando sacolas nas mãos. Imediatamente, a dupla foi abordada, e com eles tinha vários objetos possivelmente subtraídos do estabelecimento.

Nas sacolas continha uma furadeira da marca Stanley, dois rádios portáteis da marca Grase, três aparelhos receptores de radiodifusão da marca Grase, seis sandálias Havaianas e um boné da Adidas. Diante do Flagrante, Jackson Bira Cavalcante e Lido Soares Oliveira, receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes, onde será lavrado um boletim de ocorrência pelo crime de furto, e os dois ficarão á disposição da justiça.