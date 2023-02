Dupla em motocicleta executa jovem com vários tiros em Sena Madureira

- Publicidade -

O jovem Francisco Sales de Souza, 33 anos, (Mais conhecido por Chico) foi executado com vários tiros na noite deste sábado (04), no beco do Góes, situado no bairro Ana Vieira, parte alta da cidade de Sena Madureira.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava em via pública quando foi surpreendido por uma dupla de criminosos em uma motocicleta, que chegaram ao local e dispararam várias vezes sem chance de defesa a ele.

Populares que presenciaram o crime, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar socorro a vítima, porém ele foi a óbito logo após dar entrada no hospital João Câncio Fernandes.

A polícia militar também foi acionada e após colher algumas informações iniciou as buscas ao acusados, porém até o fechamento desta matéria eles não foram encontrados. Segundo informações, Francisco tinha envolvimento com facções criminosas.