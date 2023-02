Dupla é presa pela PM logo após cometer roubo no bairro Seis de Agosto

- Publicidade -

Dois homens, um de 33 e outro de 25 anos, foram presos por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na manhã deste domingo, 12, no bairro Seis de Agosto, após cometer roubo a uma mulher. O produto do roubo foi recuperado pela guarnição.

Os policiais realizavam o patrulhamento na área quando foram procurados por populares que informaram o roubo ocorrido nas proximidades da gameleira, que havia sido praticado por dois homens em uma bicicleta. Localizada, a vítima relatou que estava a caminho do trabalho quando, sob ameaça da dupla, teve sua bolsa roubada.

Informados das características de ambos, a equipe seguiu no intuito de localizá-los, quando avistaram os suspeitos na contramão na ponte metálica. A partir daí, iniciaram o acompanhamento até uma rua do bairro da Base, onde a dupla percebeu a presença da guarnição e tentou se evadir, transpondo quintais. Os dois indivíduos foram localizados nos quintais de residências distintas, com a devida autorização de entrada pelos proprietários. Refeito o trajeto feito pelos dois envolvidos, a equipe policial encontrou a bolsa da vítima.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.