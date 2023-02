Duas crianças morrem em acidente na BR-239

- Publicidade -

Dois meninos, um de 6 e o outro de 12 anos, morreram em um acidente na BR-239, rodovia entre as cidades de Itararé (SP) e Sengés (PR), na noite deste sábado (4).

Conforme o registro policial, na altura do quilômetro cinco, o carro em que as vítimas estavam foi atingido por um caminhão carregado com grama, que tombou ao fazer uma curva.

Com o impacto, os dois meninos que estavam nos bancos traseiros do veículo morreram no local. Já o motorista e uma passageira ficaram gravemente feridos e foram levados pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Itapeva (SP), cidade onde a família mora.

O caminhoneiro teve lesões leves e também foi encaminhado para um hospital da região. As unidades não informaram o atual estado de saúde das vítimas. A Polícia Rodoviária informou que a rodovia não precisou ser interditada.

Com informações G1