Drogas são apreendidas após troca de tiros em Angra dos Reis

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com drogas apreendidas no sábado (4) em Angra dos Reis (RJ). O confronto aconteceu no Morro da Glória II, região central da cidade.

Policiais militares foram ao local após denúncias de que havia homens armados no endereço. Segundo o Disque Denúncia, os agentes foram recebidos a tiros. Os disparos foram revidados, mas os criminosos conseguiram fugir.

Ao término do tiroteio, a PM vasculhou a área e encontrou uma carga de entorpecentes com 600 cápsulas de cocaína, que foi abandonada durante a fuga.

O material foi apreendido e levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Com informações G1