Domitila conta que teve momento íntimo com o pai de Griphao

- Publicidade -

Domitila Barros contou aos participantes do BBB 23 que é bruxa e em uma conversa com MC Guimê, Ricardo Alface e Bruna Griphao, afirmou ter recebido uma mensagem do pai da atriz de maneira sobrenatural, na segunda-feira (06).

Se você perguntar a Paula eu sou uma bruxa. Eu vejo coisas, eu escuto coisas e no dia eu tive, no meu ponto de vista, tive um momento com o pai da Bruna. De ele estar aqui e eu sentir ele sussurrando no meu ouvido: ‘Domitila, isso e aquilo’”, contou Domitila.

Quando Antônio Cara de Sapato foi líder e deu sua festa, Domitila parou Bruna Griphao e disse que amava o pai dela. Bruna ficou sem entender e alguns brothers até brincaram que a bruxa queria ser a madrasta da atriz.

Ela até tentou se explicar: “Foi o momento mais conectada que a gente teve. Eu falei: ‘Bruna, com todas as nossas diferenças, eu vejo o valor que seu pai passou pra você, e eu amo seu pai por isso’. A música tava alta e ela escutou essa parte: ‘Eu amo seu pai’, e começou a me zoar com isso”, falou aos participantes Domitila.

O que o pai de Bruna Griphao achou da fala de Domitila

Kakau Griphao, pai da atriz, levou na esportiva a situação e se divertiu. “Não conhecia a Domitila antes do BBB. Prefiro achar engraçado essa fala dela, pois é totalmente aleatória. Não sei de onde ela tirou isso”, falou ao GShow.

Ele é casado há 14 anos com Luciana Furlan, e é empresário, natural do Rio de Janeiro. “Eu e minha mulher estamos dando risadas da situação. Que venham os memes!”, declarou.

Famosos e Celebridades