Dom Joaquín Pertiñez é internado na UTI do hospital Santa Juliana, em Rio Branco

O bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquín Pertiñez, foi internado neste domingo, 5, no hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

O presbítero foi encaminhado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade hospitalar por apresentar febre alta, porém, ainda não se sabem as causas que agravaram o seu estado de saúde

“Comunicamos que Dom Joaquín está hospitalizado no Hospital Santa Juliana. Por precaução, foi encaminhado para a UTI, onde está sendo monitorado. No momento ele está bem. Pedimos as orações de todos pela pronta e plena recuperação do nosso bispo”, diz uma nota de representantes da igreja católica.