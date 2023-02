“Disciplinado” dentro da própria casa

- Publicidade -

Matheus Leite Monteiro, de 23 anos, foi brutalmente espancado na noite desta sexta-feira, 10, por homens armados e encapuzados, na rua Arco-íris, bairro Vitória, localizado na parte alta de Rio Branco.

As informações apuradas, são que o jovem estava no interior da sua residência, quando vários homens chegaram em um veículo, desceram e adentraram a casa a procura de Matheus, que não teve tempo de reagir e nem de fugir, antes de ser alcançado pelos criminosos.

As testemunhas afirmaram que o rapaz apanhou de pau, como forma de corretivo realizado pelos homens, que pertencem a uma facção criminosa. Matheus foi brutalmente agredido pelo bando, que após cometer a agressão, fugiram do local, deixando para trás o jovem agonizando, bastante ferido.

Ainda segundo testemunhas, Matheus Leite vende tudo que tem dentro de casa ou troca por drogas. A suspeita é que os integrantes da facção que domina o bairro ficaram sabendo, e decidiram disciplinar o jovem, que apanhou violentamente por alguns minutos.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente chegou ao local, e prestou os primeiros atendimentos ao rapaz. Após ser avaliado e estabilizado, Matheus foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado considerado estável. A vítima tinha um corte no couro cabeludo, uma fratura exposta na perna esquerda e fratura no dedo da mão direita.

A Polícia Militar esteve no local dando apoio a equipe do Samu, e buscando informações sobre os acusados, que até o momento não foram presos e nem identificados.

