Diretoria do São Francisco fecha a contratação do goleiro Saulo

O goleiro Saulo, 33, 1m89, ex-ABC e Sport, se apresenta nesta segunda, 13, no Carlos Simão, e é mais um reforço do São Francisco para a disputa da temporada de 2023. Com a contratação, a diretoria dos católicos fecha o elenco para o início da temporada.

“Estávamos esperando essa peça para podermos ter o grupo completo. O Saulo é um goleiro muito experiente e vai nos ajudar muito na temporada”, afirmou o técnico Erismeu Silva.

Volta ao trabalho

Após o empate por 2 a 2 nesse sábado, 11, no Floretão, em um duelo amistoso, o elenco do São Francisco reapresenta-se nesta segunda, 13.

Erismeu Silva ainda tem nove dias de preparação para o confronto contra o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será no próximo dia 22, às 19 horas, no Florestão.

Saulo atuou em times importantes do futebol nordestino

